"Цена правды": во Львове сожгли авто известной журналистки (фото)

Фото: Igor Zinkevych, Facebook

Журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину. Об этом женщина сообщила своей странице в Facebook

"Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске", – написала женщина.

Также об инциденте в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, все произошло на ул. Кубийовича 39.

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"По словам свидетелей неизвестный в капюшоне поджег автомобиля Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - написал Зинкевич.

Также сама Терещук написала, что на месте уже работают полиция и служба безопасности. Люди в комментариях под постами женщины выдвигают свои версии случившегося.

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