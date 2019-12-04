Поездка зимой с ветерком: в Киеве пассажиры ездят в трамвае с открытой дверью (видео)

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве скоростной трамвай №1 возит пассажиров с открытой дверью в вагоне. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Трамвай №1 решил устроили пассажирам поездку с ветерком. Еще немного и эти железки совсем перестанут ездить", – говорится в сообщении канала, где также опубликовано видео.

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Видео: Kyiv LIVE

Напомним, что скоростной трамвай несколько месяцев не курсировал в связи с ремонтом Борщаговского путепровода. Его движение возобновили в конце сентября. Однако уже в первый день работы пассажиры были довольны далеко не всем – как состоянием самих станций, так и графиком движения трамваев. В итоге в городе заговорили о том, что трамвай запустили явно в спешке, не успев закончить ремонт.

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Кроме того, на скоростной линии трамваи довольно часто слетают с рельсов. При этом пассажиры отметили закономерность: сходят трамваи только определенной марки, которые сравнительно недавно начали курсировать на скоростной линии.

К тому же не лучше ситуация и со столичными маршрутками. Не так давно на проспекте Героев Сталинграда, 4 у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

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