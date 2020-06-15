Полицейских, которые били активиста под судом в Киеве, отстранили от службы

Полиция Киева отстранила правоохранителей, которые били участника акции в поддержку подозреваемого в убийстве Сергея Стерненко, сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Украинской правде".

"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы", – сообщил глава полиции Киева.

Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в Государственный бюро расследований. Он также призвал СМИ, у которых видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично его разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общество о его результатах.

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Напомним, после задержания активистов, другие протестующие с дымовыми шашками перекрыли проезд по улице Дегтяревской, требуя пустить автомобиль с музыкой на территорию Шевченковского райсуда. Улица была окутана дымом. На данный момент протестующие уже разблокировали дорогу.

Также мы сообщали, что в ситуацию с задержанием вмешались народные депутаты, в частности Роман Лозинский. Он пожаловался, что ему порвали футболку. В полиции уточнили, что у суда в Киеве задержали пять человек, а по факту применения силы полицейскими назначено служебное расследование.

Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Как известно, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот. Предыдущее заседание суда об избрании меры пресечения проходило 12 июня. Тогда также произошла стычка между активистами и полицией.

Видео: PavlovskyNews

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