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Полиция разыскивает человека, который ударил Киву: новые подробности инцидента

22 января, 15:46

По данным копов, Киве оказали "медпомощь без госпитализации"

Фото: Илья Кива/Facebook

Фото: Илья Кива/Facebook

Столичные копы разыскивают мужчину, с которым 22 января в столичном кафе на Крещатике произошла потасовка у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Нацполиции.

Данные о событии внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Пока что решается вопрос правовой квалификации инцидента.

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Вместе с тем, в социальных сетях пользователи пишут, что оппонентом Кивы в драке был боец АТО.

Ранее Кива в комментарии сайту "Сегодня" сообщил, что находится в больнице.

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Также в сети появилось видео инцидента:

Видео: Novyna

На опубликованных кадрах видно, как Кива сидит за столиком, потом встает и подходит к молодому мужчине. Между ними происходит разговор, в ходе которого Кива бьет оппонента головой, на что тот в ответ ударил нардепа.

Напомним, что в декабре прошлого года в Верховной Раде у Кивы произошел конфликт с нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

Также сообщалось, что не так давно Кива рассматривал интимные фото прямо во время пленарного заседания парламента. Так, он смотрел на своем смартфоне присланные в мессенджере WhatsApp фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования.

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Киев драка Илья Кива

Источник: Сегодня

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