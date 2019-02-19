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Попался на разбое: в Киеве нашли рецидивиста, которого два года разыскивали за жестокое убийство

Сегодня, 15:01

Подозреваемый провел за решеткой 14 лет за разбой и побои, теперь ему грозит пожизненное заключение

Фото: Нацполиция
Попался на разбое: в Киеве нашли рецидивиста, которого два года разыскивали за жестокое убийство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bfd/8e9/5c6bfd8e9d036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bfd/8e9/5c6bfd8e9d036.jpg Происшествия Подозреваемый провел за решеткой 14 лет за разбой и побои, теперь ему грозит пожизненное заключение

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве женщины, которое произошло два года тому назад. Злоумышленник скрывался от правоохранителей, однако попался после совершения нападения на лотомаркет, рассказали в столичной полиции.

В июне 2016 года фигурант работал сантехником. Он приехал по вызову в одну из квартир Оболонского района столицы, разговорился с хозяйкой дома и узнал, что она – одна из лучших преподавателей иностранного языка в столице. Когда же через некоторое время ему снова поступил вызов на этот же адрес, у мужчины возник преступный план, ведь он был уверен, что у репетитора точно будет чем поживиться.

Едва попав в квартиру, злоумышленник начал душить женщину веревкой. Удостоверившись, что она умерла, сорвал с шеи золотую цепочку. Затем начал шарить в доме, нашел 10 тысяч гривен и убежал.

Известно, что фигуранту 39 лет, он – киевлянин. Неоднократно имел проблемы с законом: в течение 14 лет отбывал наказание в тюрьме за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

"Задержали злоумышленника после совершения разбойного нападения на лотомаркет: пригрозив кассиру пистолетом, он забрал из кассы 4000 гривен. Впоследствии во время досудебного расследования было установлено его причастность к жестокому убийству женщины", – рассказал и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции Оболонского управления полиции Константин Шафиев.

Следователи сообщили рецидивисту о подозрении в совершении двух преступлений: по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание – до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в селе Хотяновка Вышгородского района 34-летний уроженец Хмельницкой области, приехавший на заработки, совершил дерзкое ограбление. По данным ГУ НП в Киевской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения спрятал в одежде кухонный нож, лег посреди дороги и притворился, что ему плохо.

"На такси в село возвращался местный житель. Он увидел, что на дороге кто-то лежит и вышел из машины, чтобы помочь. Когда он наклонился, злоумышленник напал на него с ножом – нанес резанные раны височной части головы и лица. После этого отобрал у пострадавшего мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Водитель такси в это время вызвал полицию", – сообщают правоохранители.

Напомним, полицейские Киевской области задержали дерзкого злоумышленника, который в городе Бровары чуть не убил случайную прохожую. Правоохранители рассказывают, что по спецлинии "102" поступило сообщение от неравнодушных людей о том, что на обочине дороги лежит раненая женщина. Медики доставили ее в больницу с травмой головы и во время операции обнаружили резиновую пулю.

Ранее в полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло 12 февраля, недалеко от станции метро "Васильковская". Водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

 

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Тег разбой, убийство, полиция, задержали

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