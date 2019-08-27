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Появились новые фото жуткого ДТП на столичной Борщаговке

27 августа, 08:46

В результате аварии погибла девушка, два человека пострадали

Появились фотографии жуткого ДТП в Киеве на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной, в результате которого BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся.

Напомним, что в аварии погибла девушка, двое парней пострадали.

Ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе . Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

Также во дворе жилого дома на Днепровской Набережной, 19А 59-летняя женщина за рулем авто, двигаясь задним ходом, сбила женщину с девятилетним ребенком. Автомобилистку задержали, ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновницей аварии оказалась теща шоумена Сергея Притулы.

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Киев ДТП гарматная

Источник: Сегодня

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