Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

В Киеве произошла перестрелка: один человек ранен (фото и видео)

20 августа, 08:38

По предварительным данным, стрельбу по сотрудникам службы охраны открыли люди, которые ехали на Mercedes

Спустя всего несколько дней после стрельбы в одном из столичных пабов в Голосеевском районе произошла перестрелка, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает "Информатор".

Так, по предварительным данным, перестрелка произошла между группой людей на машинах Mercedes и сотрудниками службы охраны. Уточняется, что стрельбу открыли неизвестные, которые ехали на "немцах".

После перестрелки нападавшие уехали в сторону Голосеевского парка, а с места инцидента госпитализировали одного человека. При этом издание добавляет, что могут быть еще пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев стрельба пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денег
Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денегПроисшествия
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧППроисшествия
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульными
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульнымиПроисшествия
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фото
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фотоПроисшествия
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грнПроисшествия
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видео
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...