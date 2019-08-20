В Киеве произошла перестрелка: один человек ранен (фото и видео)

По предварительным данным, стрельбу по сотрудникам службы охраны открыли люди, которые ехали на Mercedes

Спустя всего несколько дней после стрельбы в одном из столичных пабов в Голосеевском районе произошла перестрелка, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает "Информатор".

Так, по предварительным данным, перестрелка произошла между группой людей на машинах Mercedes и сотрудниками службы охраны. Уточняется, что стрельбу открыли неизвестные, которые ехали на "немцах".

После перестрелки нападавшие уехали в сторону Голосеевского парка, а с места инцидента госпитализировали одного человека. При этом издание добавляет, что могут быть еще пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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