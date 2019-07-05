Появилось видео стрельбы в центре Киева

Конфликт между покупателями магазина закончился стрельбой на улице

Скрин с видео.

СМИ опубликовали видео конфликта со стрельбой в Киеве. Как сообщалось, сегодня, 5 июля, около 13:00 на Бессарабской площади произошла стрельба.

"Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Он начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся", – сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Между тем, как сообщает со ссылкой на очевидцев Информатор, в супермаркете Billa двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения общались с девушкой, и в какой-то момент между ними вспыхнула драка, которую прекратила охрана магазина. Однако на этом все не закончилось, и уже на улице в конфликт вмешался третий участник – неизвестный прохожий с тростью. Когда он попытался напасть на одного из мужчин, то отбежал от него, и, достав пистолет, совершил предупредительный выстрел в воздух. После этого конфликт был исчерпан, а стрелок с места происшествия скрылся.

Как добавили в полиции, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности с места происшествия эксперты изъяли две гильзы.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации этого события.

Ранее 5 июля на столичной Оболони неизвестные обстреляли машину Opel.

Также сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию. К счастью, обошлось без пострадавших. После обстрела злоумышленники, открывавшие огонь, уехали с места происшествия на двух автомобилях. Вскоре полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и установили место нахождения подозреваемых.

Напомним, на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от сотрудников правоохранительных органов. Полицейские ловили пьяного чиновника более часа.

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