Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Появилось видео стрельбы в центре Киева

5 июля, 16:54

Конфликт между покупателями магазина закончился стрельбой на улице

Скрин с видео
Скрин с видео.

СМИ опубликовали видео конфликта со стрельбой в Киеве. Как сообщалось, сегодня, 5 июля, около 13:00 на Бессарабской площади произошла стрельба.

"Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Он начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся", – сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Между тем, как сообщает со ссылкой на очевидцев Информатор, в супермаркете Billa двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения общались с девушкой, и в какой-то момент между ними вспыхнула драка, которую прекратила охрана магазина. Однако на этом все не закончилось, и уже на улице в конфликт вмешался третий участник – неизвестный прохожий с тростью. Когда он попытался напасть на одного из мужчин, то отбежал от него, и, достав пистолет, совершил предупредительный выстрел в воздух. После этого конфликт был исчерпан, а стрелок с места происшествия скрылся.

Как добавили в полиции, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности с места происшествия эксперты изъяли две гильзы.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации этого события.

Ранее 5 июля на столичной Оболони неизвестные обстреляли машину Opel.

Также сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию. К счастью, обошлось без пострадавших. После обстрела злоумышленники, открывавшие огонь, уехали с места происшествия на двух автомобилях. Вскоре полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и установили место нахождения подозреваемых.

Напомним, на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от сотрудников правоохранительных органов. Полицейские ловили пьяного чиновника более часа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, стрельба, пистолет, конфликт

Вы сейчас просматриваете новость " Появилось видео стрельбы в центре Киева". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Киева произошла стрельба: появились первые подробности

Сегодня, 15:24

Мужчина сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся

Под Переяславом-Хмельницким подросток прострелил ногу младшему брату

Сегодня, 13:21

Школьник в отсутствие своего дяди взял у него пневматическую винтовку и решил развлечься

В Каменском обстреляли из автомата дом начальника полиции

Сегодня, 12:43

Следователи собрали на месте происшествия около тридцати гильз

Застрелили на глазах у матери: полиция задержала подозреваемых в убийстве одессита

Вчера, 17:49

У мужчин изъяли револьвер, а также автомобиль на котором те передвигались

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Экс-жену Меладзе раскритиковали за откровения о семейной драме

Названы подлинные причины майской авиакатастрофы в Шереметьево

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Названы самые надежные и проблемные подержанные авто-"паркетники"

От президента требуют подписать закон об импичменте

Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу с Алдониным

К Земле несется опасный астероид

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Надежда Михалкова встретилась с любовницей бывшего мужа

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь