Появилось видео задержания подрывника моста Метро в Киеве

В задержании террориста принимали участие все подразделения Национальной полиции

Видео: Нацполиция

В задержании мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, принимали участие все подразделения Национальной полиции: КОРД, водная полиция, авиаподдержка, кинологи, патрульная полиция, взрывотехники, психологи, криминалисты. В итоге вооруженный преступник был задержан без единого выстрела.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, опубликовав соответствующее видео.

Напомним, чтоподозреваемого на мосту Метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожал взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

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Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту Метро.

Тем временем в Киеве после ЧП на мосту Метро полиция частично разрешила проезд по автомобильной части. Как сообщили "Сегодня" очевидцы, по состоянию на 21:30 машины уже едут по направлению к центру города – с левого берега на правый.

В направлении от Набережного шоссе на левый берег автомобили пока не пускают – там продолжаются следственные действия.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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