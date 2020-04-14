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Пожар добрался до территории пятого энергоблока Чернобыльской АЭС

14 апреля, 00:07

Елена Вус

Горит и возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4

Пожар в Чернобыльской зоне уже добрался до территории пятого энергоблока ЧАЭС.

Об этом сообщает сотрудница пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко.

По ее словам, пожар добрался и до территории возле Нового безопасного конфаймента над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

"Огонь приблизился к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м. Горит и около 5 энергоблока ЧАЭС", – написала она на своей странице в Facebook.

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Фото: facebook.com/natalia.degtyarenko

Между тем, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заверили, что в настоящее время угрозы для Чернобыльской АЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов зоны отчуждения нет.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также заверил, что на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сейчас полностью безопасно.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне, где продолжаются масштабные пожары.

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видео Чернобыль ЧАЭС Энергоатом пожар лесные пожары Чернобыльская АЭС

Источник: Сегодня

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