Пожар в Чернобыльской зоне: полиция открыла уголовное производство (видео)

Для тушения на место вызывали пожарный вертолет

В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для тушения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения спасателей, сообщает МВД Украины.

"По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено. Работники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим", – сообщили правоохранители.

Отметим, утром в ГСЧС сообщали, что в Зоне отчуждения ЧАЭС продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Вместе с этим пожар в одном из очагов уже локализован.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, что на фоне лесных пожаров в Чернобыльской зоне Киев окутала опасная дымка. Также на прошлой неделе в столице произошел крупный пожар на Виноградаре.

Ранее в помещении Министерства культуры в Киеве случился серьезный пожар. Смотрите об этом подробней в сюжете:

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