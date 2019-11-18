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Пожар в фуре привел к ДТП в Киевской области: повреждены машины копов, пожарных и еще два авто

18 ноября, 11:01

Грузовик из-за задымления въехал в легковушку и машину копов, которая врезалась в авто пожарных

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Близ села Переяславское в Киевской области возгорание фуры спровоцировало ДТП, в котором повреждения получили четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Вчера вечером на спецлинию "102" обратился водитель фуры Reno и сообщил о возгорании автомобиля. На вызов немедленно выехали сотрудники полиции и ГСЧС. Около 23 часов пожарные пожар локализовали, а уже через час полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель заехал на стоянку и позднее заметил, что возле кабины вспыхнул пожар, и огонь перекинулся на прицеп. Предполагаемая причина возгорания – неисправность автопечки.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

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Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

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Позднее на этом же участке дороги 25-летний водитель грузовика Mercedes из-за дыма от пожара задел легковушку, которая ехала в попутном направлении. А дальше грузовик снес впереди стоящие фишки и въехал в служебный автомобиль патрульной полиции, который столкнулся со стоящим впереди автомобилем "ЗИЛ-130" работников ГСЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших. Все авто участников получили механические повреждения. Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября на Лесном массиве в Киеве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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фура киевская область пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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