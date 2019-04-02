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Пожар в Киеве: спасатели показали сгоревшее здание на Харьковском шоссе

Сегодня, 12:19

Пожар охватил 150 квадратных метров, его тушили чуть более часа

Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве: спасатели показали сгоревшее здание на Харьковском шоссе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/327/ab8/5ca327ab821fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/327/ab8/5ca327ab821fb.jpg Происшествия Пожар охватил 150 квадратных метров, его тушили чуть более часа

Спасатели ликвидировали пожар в административном здании на Харьковском шоссе, 201/203 в Киеве, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Как ранее сообщила "Сегодня" начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага, пожар произошел в пятиэтажном здании, где шел ремонт. На первом этаже там было все завалено пенопластом, который и загорелся. Пострадало три человека.

Пожар на площади 150 кв. м. тушили чуть более часа. В результате ЧП закопчены стены и потолок помещения, выбиты окна, а также повреждены мебель и личные вещи. 

На место пожара выезжали семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.


Напомним, что по данным спасателей, с начала текущего года в Украине произошло почти 16 тыс. пожаров, в результате чего погибли более 600 человек и еще около полутысячи человек были спасены.

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Тег Киев, пожар, чп, харьковское шоссе, ГСЧС

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Сегодня

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