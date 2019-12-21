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Пожар в столичной многоэтажке: новые подробности и фото

21 декабря, 01:46

Спасатели эвакуировали трех детей, одного ребенка направили в Охматдет

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели Киева ликвидировали пожар в многоэтажном доме, который находится в переулке Квитневый, 6. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Огонь удалось ликвидировать в 22:01. Спасатели перед тем эвакуировали 15 человек, из них троих детей. Также спасли 4 человека, из них один ребенок, которого направили в Охматдет на обследование.

"Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили тела двух людей... Причина возгорания сейчас устанавливается", - отметили в ГСЧС.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На месте происшествия работало 10 спецмашин и 27 спасателей.

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Как сообщалось, в Киеве 16 декабря на улице Бережанской, 15 произошел пожар. Так, жители Минского массива увидели огромный столб черного едкого дыма. Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, горела крыша недостроенной одноэтажной пристройки.

Напомним, в апреле в Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС.

Также недавно в столице горел ресторан.

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Киев жертвы многоэтажка погибшие пожары ГСЧС жилой дом

Источник: Сегодня

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