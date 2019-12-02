Пуля попала в голову: новые подробности жуткого убийства ребенка в Киеве

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Стали известны новые подробности обстрела автомобиля Range Rover на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в результате которого погиб трехлетний мальчик.

Депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев, который находился за рулем обстрелянного авто, рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он скончался по пути в больницу.

Как сообщила в Facebook свидетельница происшествия Татьяна Короленко, медики оказались бессильными. Ребенок скончался от страшных травм.

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"При мне ребенка занесли в скорую. По словам матери, которая рыдала возле скорой, ребенку снесло полголовы. Невиновная жертва взрослых игр", – написала она в комментарии в Facebook.

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Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и там оставил — информации нет. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

В Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, за рулем расстрелянного автомобиля находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а погибший от огнестрельного ранения трехлетний мальчик – это его сын. Таким образом, это могло быть покушение на депутата и бизнесмена.

Кроме того, в соцсетях появилось и видео с перекрестка улиц Льва Толстого и Тарасовской, где случилось нападение.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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