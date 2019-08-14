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Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)

Сегодня, 11:26

Мужчина отскочил от дерева, которое рухнуло на тротуар

В центре Киева накануне вечером, 13 августа, в результате непогоды упало дерево, которое чуть не убило мужчину.

Так, прохожий успел отбежать от падающего дерева, которое рухнуло на тротуар на бульваре Богдана Хмельницкого.

Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

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Отметим, что непогода в столице разбушевалась на фоне 30-градусной жары, из-за которой в Киеве ограничено движение фур.

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Кроме того, мы подробно писали о всех последствиях непогоды, которая оставила без света в нескольких областях 205 населенных пунктов, в том числе и в Киевской области.

Напомним, что по данным синоптиков, 14 августа ряд западных областей также накроет непогода. При этом последний летний месяц в этом году хоть и теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков был прогноз погоды от синоптиков. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков

Недавняя стихия также доставила хлопот украинцам:

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Киев погода непогода

Источник: Сегодня

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