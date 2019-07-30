Август обещают теплее на 2 градуса, чем обычно, но с минимумом осадков

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Еще лето, но уже осень: прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков Александр Панченко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85.jpg 2019-07-30T07:09:00+03:00 Украина Август обещают теплее на 2 градуса, чем обычно, но с минимумом осадков

Август в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду.

По данным его синоптиков, август начнется дождями и достаточно сильными; 2 августа захватят они только западную часть страны, а 3-го накроют всю Украину, снизив температуру до +22—24 градусов. Как рассказал нам директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, в целом август ожидается теплее на 1,5—2 градуса, чем обычно бывает в этом месяце, однако большая часть теплых дней придется на первую половину месяца.

"Осадков выпадет меньше нормы на 20%, то есть около 50—60 мм, — говорит Кульбида.— В целом можно сказать, что месяц будет засушливым, но природных катаклизмов и температурных рекордов, как было в июле, мы в августе не ждем".

Мнение климатологов

Похожий прогноз дала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов УкргидрометеоНИИ Вазира Мартазинова:

"С вероятностью 80% август будет жаркий и сухой, дневная температура до +30 градусов в тени. В середине августа следует ожидать самые знойные и жаркие дни. После 20-х чисел произойдет резкое похолодание".

По ее словам, это традиционная климатическая характеристика августа. Также Мартазинова не исключает, что в последние дни месяца на открытой местности возможны ночные заморозки.

Народный синоптик

Наконец, народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, что третий месяц лета окажется менее жарким по сравнению с нынешним июлем и с августом 2018 г.. Также, по его прогнозам, будет три периода дождей — в начале месяца они опустят температуру воздуха до +25—27, в середине — станут предвестниками плавного снижения температуры, а в конце "дадут понять", что лето закончилось.

Европа страдает

Тем временем Европа изнывает от аномальной жары. Как сообщалось, в нескольких странах были превышены температурные рекорды. Так, например, Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.

В Париже термометры на прошлой неделе также показывали до 42,6 градусов. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная во французской столице, причем рекорд обновлялся дважды в день. Предыдущий максимум 40,4 градусов датировался 1947 годом.

Бельгия также зафиксировала температурный рекорд – 40,7 градусов в небольшом западном городке Бейтем.

А Нидерландах впервые с момента начала ведения записей температура достигла выше 40 градусов – 40,7 градусов зафиксированы в Гилзе-Риен в южной провинции Северный Брабант.

Однако Европой дело не ограничивается – за океаном погода также испытывает людей на прочность. Как сообщали новости "Сегодня", сумасшедшая жара стоит в Канаде.

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