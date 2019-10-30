Сбили прохожих и велосипедиста: за сутки под Киевом произошло пять аварий с пострадавшими

За прошедшие сутки на Васильковщине и Обуховщине произошли пять ДТП, в одной из которых пострадал 10-летний велосипедист, а в другой – погиб 14-летний водитель, сообщает ГУ НП Киевской области.

Так, 29 октября в Обухове случился наезд на 10-летнего велосипедиста, мальчик внезапно выехал на проезжую часть прямо под колеса легковушки. К счастью, трагедии удалось избежать, однако без травм не обошлось. Ребенка с черепно-мозговой травмой и переломом руки доставили в больницу.

В этом же городе произошло еще одно ДТП – водитель, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта. Пострадавшую с переломом ноги доставили в больницу.

Трагические последствия имело автопроисшествие на автодороге Киев-Одесса возле села Хлепча. У автобуса во время движения отвалилось заднее колесо, которое перекатилось на противоположную сторону дороги. Когда водитель пошел за ним – мужчину сбила проезжавшая легковушка. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Тем временем, на Васильковщине в пгт. Глеваха местный житель за рулем легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении другому авто и произошло столкновение. Оба водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу. В этом же районе, как сообщалось ранее, произошла смертельная авария с участием 14-летнего водителя, который не справился с управлением внедорожника.

По всем фактам ДТП полицейские Киевщины открыли уголовные производства. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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