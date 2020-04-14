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Сгоревшие леса Чернобыльской зоны показали на фото с беспилотника

14 апреля, 11:28

Наталья Руда

Беспилотник аэроразведки прошел маршрут в более 60 км по Чернобыльской зоне

Огромные выгоревшие территории Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС сняли с беспилотника. Фото опубликованы на странице в Facebook "Аэророзведки".

"Умышленные поджоги. Более 3500 гектар прохождения огня и десятки миллионов гривен убытков. Такими сейчас являются последствия лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", – говорится в сообщении.

Беспилотник аэроразведки прошел маршрут в более 60 км по Чернобыльской зоне и зафиксировал очаги задымлений и пожаров, а также последствия пожаров на территориях, где прошел огонь.

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Напомним, что масштабные лесные пожары вспыхнули на территории Зоны отчуждения 4 апреля и быстро распространились на десятки гектар территорий. На данный момент пожарные борются с огнем в четырех лесничествах. К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники.

Накануне сообщалось, что огонь подошел вплотную к Припяти и могильнику с радиоактивными отходами "Подлесный".

Новости "Сегодня" собрали все подробности масштабного ЧП, а также фото и видео из Чернобыля.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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