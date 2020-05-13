Сильный ветер повалил в Киеве десятки деревьев (фото)

В городе уже почти завершили убирать сломанные деревья

Сильный ветер, который накануне накрыл Киев и область, наделал в столице немало беды. Как сообщает "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook, в результате непогоды повалены десятки деревьев, также сломаны и ветки.

В частности, накануне в аварийные службы поступило 18 звонков от киевлян, 13 мая – еще три. Специалисты раскряжевали 13 поваленных деревьев и убирали сломанные ветви.

"Работники районных КП СЗН также подсчитали, сколько вреда наделала непогода на их балансовых территориях. В парках, скверах, на бульварах и проспектах повалено и сломано 20 деревьев, еще столько же деревьев с поломанными ветвями. Работы по уборке веток и поврежденных деревьев почти завершены", – говорится в сообщении.

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При этом в Голосеевском, Деснянском и Дарницком районах сломанных деревьев нет.

Напомним, что ранее в Киеве за сутки выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд. При этом ливень и град, которые обрушились на столицу, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Также заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух ранее отметила, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением.

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