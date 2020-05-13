Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Сильный ветер повалил в Киеве десятки деревьев (фото)

13 мая, 14:19

Наталья Руда

В городе уже почти завершили убирать сломанные деревья

Сильный ветер, который накануне накрыл Киев и область, наделал в столице немало беды. Как сообщает "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook, в результате непогоды повалены десятки деревьев, также сломаны и ветки.

В частности, накануне в аварийные службы поступило 18 звонков от киевлян, 13 мая – еще три. Специалисты раскряжевали 13 поваленных деревьев и убирали сломанные ветви.

"Работники районных КП СЗН также подсчитали, сколько вреда наделала непогода на их балансовых территориях. В парках, скверах, на бульварах и проспектах повалено и сломано 20 деревьев, еще столько же деревьев с поломанными ветвями. Работы по уборке веток и поврежденных деревьев почти завершены", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Киевское метро после карантина: в электричку пустят не больше 100 пассажиров

При этом в Голосеевском, Деснянском и Дарницком районах сломанных деревьев нет.

Напомним, что ранее в Киеве за сутки выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд. При этом ливень и град, которые обрушились на столицу, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Также заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух ранее отметила, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ветер непогода

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области поймали опасную банду, в которую входили копы и сотрудники СБУ (видео)
В Киевской области поймали опасную банду, в которую входили копы и сотрудники СБУ (видео)Происшествия
Столичные копы просят опознать мужчину, голову которого выловили из Днепра
Столичные копы просят опознать мужчину, голову которого выловили из ДнепраПроисшествия
Лесные пожары в Чернобыле до сих пор не потушили: что там сейчас происходит
Лесные пожары в Чернобыле до сих пор не потушили: что там сейчас происходитПроисшествия
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районе
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районеДругие новости
В Киеве на строительстве метро перевернулся грузовик (фото)
В Киеве на строительстве метро перевернулся грузовик (фото)Происшествия
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...