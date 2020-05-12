Грозы, град, ветер и заморозки: в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

Во вторник и в среду в столице и области испортится погода

В Киеве и области на вторник и среду, 12 и 13 мая соответственно, объявлено штормовое предупреждение. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в столице и регионе ухудшатся погодные условия. Отметим, что синоптики прогнозируют непогоду по всей Украине.

Так, 12 мая в Киеве обещают порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (I уровень опасности, желтый). Днем ожидается до +19...+21 градуса, ночью будет до +13...+15 градусов.

Ночью 13 мая также обещают заморозки на почве 0-2 °С (I уровень опасности, желтый).

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По Киевской области 12 мая прогнозируют порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый).

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Ночью 13 мая заморозки на почве 0-5 °С (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что ранее в Киеве за сутки выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд. При этом ливень и град, которые обрушились на столицу, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Также заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух ранее отметила, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением.

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