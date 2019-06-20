Скандальное задержание пары в центре Киева: появились новые подробности

Копов от службы не отстранили, однако открыли уголовное дело

Фото: Нацполиция

Соцсети уже несколько дней обсуждают задержание копами пары в центре Киева. После того, как в сеть попало видео задержания, вокруг копов вспыхнул скандал. Что произошло и как на самом деле происходило задержание, разбирались журналисты "Сегодня".

Так, полицейские надели на супругов наручники за то, что женщина якобы расцарапала лицо патрульной. Сама же задержанная утверждает, что это копы напали на нее.

"Рукой, подходит ко мне и начинает выкручивать со всей силы грудь", – рассказала жительница столицы Евгения Чаусова, показывая синяки.

По ее словам, больше всего она волновалась за дочь, которая во время задержания сидела в машине и видела происходящее.

"Ребенок семь часов сидел на жаре в закрытой машине", – заявила Чаусова.

По ее версии, они с семьей приехали на Бессарабку на встречу со знакомым. В это время к нему подошли патрульные из-за того, что он нарушил правила парковки.

"У нас были стекла опущены и мы слышали как на повышенных тонах они разговаривают с нашим знакомым", – уточнила она, добавив, что вышла из своей машины и начала снимать правоохранителей на телефон.

По ее мнению, именно это и разозлило копов.

В месте с тем, в полиции поясняют, что попавшие в сеть кадры – смонтированные и показывают полную версию задержания. Также правоохранители утверждают, что на видео видно, как Чаусова сама бросается на патрульную. При этом в полиции подчеркивают, что ребенка в машине не оставляли, а передали родственникам.

На данный момент служебная проверка выясняет, были ли правомерными действия полиции, также изучается и поведение задержанных супругов.

"Это сопротивление полицейским и невыполнение их законных указаний. Сейчас этим делом занимаются следователи управления, которое будет устанавливать ответственность за действия граждан", – отметил и.о. спикера патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Точку в деле громкого задержания должно поставить Госбюро расследований. Там уже начали уголовное производство против полицейских – по статье превышение служебных полномочий. Патрульных от службы пока не отстранили.

Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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