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Слончак – о драке с патрульными: "Полиция вызывающе превышала свои полномочия"

27 апреля, 18:42

Мила Князьская-Ханова

Бывший зам Кличко заявил, что нападения на полицию не было

Владимир Слончак, которого Виталий Кличко уволил с должности своего заместителя после конфликта с патрульной полицией, заявляет, что не нападал на полицейского. По его словам, это была "эмоциональная несдержанность".

"Насчет печально известных событий... Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было! Несмотря на все – я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность", – пишет Владимир Слончак на своей странице в Facebook.

Отметим, что "Мерседеса", который Слончак назвал своей машиной, нет в его декларации за 2019 год. Там лишь Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска. Как сообщалось, Владимиру Слончаку, который вечером 26 апреля ударил копа, грозит до пяти лет тюрьмы.

Видео: Назар Приходько

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Напомним, ранее Кличко отстранил от должности первого зама главы КГГА Николая Поворозника, который оказался в центре коррупционного скандала.

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драка патрульная полиция нападение на копа Владимир Слончак

Источник: Сегодня

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