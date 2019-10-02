Смертельное задержание под Киевом: ГБР расследует применение оружия спецназовцами

В Хотяновке злоумышленник при задержании ранил двух сотрудников КОРДа

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований начало расследование применения оружия сотрудникам КОРДа в Хотяновке под Киевом, где злоумышленник при задержании открыл стрельбу по спецназовцам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации: в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области работники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в г. Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону работника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте", - уточнили в ГБР обстоятельства инцидента.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

Дело расследуется с квалификацией – умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

При этом напомним, что во время задержания двое сотрудников КОРДа были ранены. Отметим, в Хотяновке правоохранители задерживали мужчину, который несколько дней назад выстрелил в сторону полицейских на столичной Оболони после того, как они остановили группу иностранцев для проверки документов. Несколько иностранцев были задержаны, а злоумышленник скрылся по улице Вышгородской в сторону Лесного массива.

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