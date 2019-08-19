Смертельное ДТП с такси в Киеве: новые детали и фото с места происшествия

Погибшей пассажирке было 35 лет. 45-летний водитель и 33-летний пассажир госпитализированы

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Напомним, водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору. От удара авто превратилось в груду металла, самые сильные повреждения пришлись на заднюю часть машины.

"В результате ДТП 35-летняя пассажирка погибла на месте. 45-летний водитель и 33-летний пассажир госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - сообщают в ГУ НП Киева.

Почему водитель не справился с управлением – предстоит выяснить следствию. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. В расследовании назначен ряд экспертиз.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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