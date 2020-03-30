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Смертельное ДТП с такси в Киеве: появилось видео удара машины

30 марта, 08:53

Наталья Руда

Авария произошла на Воздухофлотском проспекте на прошлой неделе

В Сети опубликовали видео смертельного ДТП с автомобилем такси на Воздухофлотском проспекте Киева.

Напомним, что 26 марта легковушка такси врезалась на большой скорости в бетонные конструкции пешеходного перехода. В результате аварии на месте погибла пассажирка машины – женщина, которая работала в "Охматдете" и ехала на работу. Из искореженного авто травмированного водителя и погибшую пассажирку "вырезали" бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

Ранее на проспекте Бажана также произошло смертельное ДТП. Тут автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с инкассаторским автомобилем. В результате столкновения легковушка загорелась. Известно о двух погибших.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.

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Киев ДТП такси

Источник: Сегодня

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