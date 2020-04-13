СМИ: в Киеве авто МВД насмерть сбило пешехода и попало в еще одно ДТП (фото, видео)

По предварительной информации, Skoda Octavia была на синих номерных знаках

В Киеве на Харьковском шоссе Skoda Octavia на синих номерных знаках насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

ДТП произошло возле Института химии. Автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу за несколько метров от подземного пешеходного перехода. Пострадавшего пытались реанимировать, в критическом состоянии его забрала скорая помощь, однако он умер по дороге.

После аварии номерные знаки со Skoda сняли. Кроме того, во время оформления ДТП в машину врезался автомобиль Chevrolet и пытался скрыться, водителя задержали.

Напомним, в Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Кроме того, в Броварах пьяный полицейский сбил двух людей. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Также сообщалось, что в Бородянском районе в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться