СМИ: в Киеве авто МВД насмерть сбило пешехода и попало в еще одно ДТП (фото, видео)

В Киеве на Харьковском шоссе Skoda Octavia на синих номерных знаках насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".
ДТП произошло возле Института химии. Автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу за несколько метров от подземного пешеходного перехода. Пострадавшего пытались реанимировать, в критическом состоянии его забрала скорая помощь, однако он умер по дороге.
После аварии номерные знаки со Skoda сняли. Кроме того, во время оформления ДТП в машину врезался автомобиль Chevrolet и пытался скрыться, водителя задержали.
#Видео с места.... Смертельное #дтп с в Киеве на Харьковском шоссе #ХШ у института химии: новенькая #Шкода #Октавия министерства внутренних дел на синих номерах сбила пешехода – нарушителя. Пострадавший мужчина был реанимирован на месте, в критическом состоянии повезли в бсмп. Умер по дороге. Скорая вернулась... Номера сняли. во время оформления ДТП в шкоду врезался автомобиль шевроле 45 54, водитель сдал назад и пытался скрыться, но его успели задержать... Заходите в наш чат в телеграм приглашайте друзей! @dtpkiev https://t.me/dtpkiev Присылайте Ваши фото и видео с дорог Киева и Украины, в директ и на 0937713333, с нас реклама. Запишите номер в телефон. Сразу пишите что где как. Спасибо!
Напомним, в Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Кроме того, в Броварах пьяный полицейский сбил двух людей. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.
Также сообщалось, что в Бородянском районе в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк