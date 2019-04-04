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Спасатели показали последствия крупного пожара на Осокорках в Киеве

Сегодня, 16:58

В результате пожара, к счастью, никто не пострадал

Спасатели показали последствия крупного пожара на Осокорках в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/60b/125/5ca60b1257cc1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/60b/125/5ca60b1257cc1.jpg Происшествия В результате пожара, к счастью, никто не пострадал

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на улице Ижевской на столичных Осокорках, где днем 4 апреля загорелась малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины.

"В 13:55 пожар был локализован, а в 14:49 – ликвидирован. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении КАРС "Киевская служба спасения" на странице в Facebook.

Отметим, что дым с пожара, который валил столбом, был виден во многих районах города. Площадь пожара составляла 800 кв. м.

Это не первый крупный пожар в столице на этой неделе. Ранее мы писали о пожаре на Харьковском шоссе.

Впрочем, не редки сейчас пожаре и в области. Мы сообщали, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.


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Тег Киев, пожар, маф, осокорки, Днепровский район

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