Спасатели показали последствия крупного пожара на Осокорках в Киеве
В результате пожара, к счастью, никто не пострадал
Спасатели ликвидировали масштабный пожар на улице Ижевской на столичных Осокорках, где днем 4 апреля загорелась малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины.
"В 13:55 пожар был локализован, а в 14:49 – ликвидирован. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении КАРС "Киевская служба спасения" на странице в Facebook.
Отметим, что дым с пожара, который валил столбом, был виден во многих районах города. Площадь пожара составляла 800 кв. м.
Это не первый крупный пожар в столице на этой неделе. Ранее мы писали о пожаре на Харьковском шоссе.
Впрочем, не редки сейчас пожаре и в области. Мы сообщали, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.
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