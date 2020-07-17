Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро Киева

Свидетель сообщил о четверых подростках, которые швырнули взрывпакет в урну

Полиция установила свидетеля, который видел четверых подростков, один из которых бросил в урну пакет, после чего случился взрыв. Об этом сайту "Сегодня" рассказал спикер МВД Артем Шевченко. По его словам, после взрыва подростки убежали.

Также спикер МВД рассказал о состоянии здоровья пострадавшего. По его словам, пострадавший получил ранения от обломков разбитого взрывом стекла входных дверей. Остальные обстоятельства события выясняются.

Напомним, в Киеве из-за взрыва неизвестного предмета в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская" серьёзно пострадал прохожий. Он госпитализирован с травмами и ожогами.



Полиция расследует взрыв возле метро "Шулявская". Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Также появились первые фото с места взрыва возле метро Киева. Автор фотографий поднимался на эскалаторе, когда услышал взрыв.

Также опубликовано видео первых минут после взрыва, на котором видно пострадавшего и последствия взрыва.

Взрыв возле метро Шулявская. Источник: dtp.kiev.ua

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