Стало известно предполагаемое имя погибшего при взрыве гранаты в Киеве

Полиция проверяет наличие на месте других взрывоопасных предметов

Фото: dtp.kiev.ua

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Киева на улице Пушкинской, в результате которого два человека погибли, и одна девушка пострадала, сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

"Около 23:00 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина услышал взрыв на улице Пушкинской. В результате погибло двое мужчин, девушку с телесными повреждениями госпитализировали", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данной события.

Между тем, по словам очевидцев, на ступеньках, напротив бара "Пророк" сидели двое мужчин. По словам свидетелей, один из погибших мужчин – охранник офиса, который находится рядом, сообщает Телеграм канал Думай Те.

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По неподтвержденной информации, второй из погибших – командир группы "Купол" батальона "Донбасс" Сэнсэй. Такую информацию сообщил журналист Сергей Тищенко:

"Сенсей "Купол" – ушел в небо. Страна потеряла живую легенду", - написал он в Facebook

Мужчины крутили ее в руках, после чего произошел взрыв. Одному из них оторвало руку. Осколочные ранения получила девушка, которая проходила рядом. Ее увезла скорая помощь.

Полиция проверяет наличие на месте других взрывоопасных предметов.

Ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

А в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".

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