Столичная полиция разыскивает пропавших 16-летних подростков

Иллюстрация / Фото: Сегодня

Столичная полиция сообщает о розыске 16-летних Даниила Деньги и Анастасии Малаш. Информацию об их розыске сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Подросток 13.05. 2003 г.р. был одет в черную куртку с капюшоном, черный свитер с надписью "OBEY" бордового цвета, черные джинсы, черные кросовки и черную шапку с надписью "harry potter" белого цвета. У него худощавое телосложение, рост 176 см, светло-русые волосы.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области Реклама

Девушка была одета в розовую куртку с капюшоном и искусственным мехом, черное платье, черные ботинки на шнурках с молнией. Рост Насти 165 см, у нее худощавое телосложение, средней длины русые волосы.

Место пребывания подростков в настоящее время не установлено. Также не сообщаются подробности их исчезновения.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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