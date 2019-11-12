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В Киеве пропала 17-летняя девушка

12 ноября, 14:38

Девушка была одета в темную оливковую длинную куртку, синие джинсы, ботинки черного цвета

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Правоохранители Киева сообщают о розыске 17-летней девушки, которая ушла из дома 9 ноября и до сих пор не вернулась.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, рост девушки около 175 см, у нее среднее телосложение, волосы темно-коричневые до плеч. Девушка была одета в темную оливковую длинную куртку, синие джинсы, ботинки черного цвета.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – без вести пропавшая.

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Тех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22 или 102.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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Киев розыск исчезновение

Источник: Сегодня

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