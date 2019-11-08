Столичные патрульные спасли мужчину от суицида: видео

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Столичные патрульные спасли мужчину от суицида, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Патрульным поступил вызов о неизвестном мужчине, который сидит на окне девятого этажа и имеет цель спрыгнуть. Прибыв на место происшествия инспекторы увидели, как гражданин сидит на окне и готовится к прыжку. Мужчина находился во взволнованном состоянии и не давал возможности полицейским к нему подойти ближе, каждый раз сообщал, что прыгнет, если инспекторы сделают еще хотя бы один шаг в его сторону", - говорится в сообщении.

Копы понимали, что незаметно к нему не подойти, а даже подойдя и схватив, будет очень трудно его снять, если он будет сопротивляться. Патрульные вызвали на место происшествия медиков и спасателей, которые подняли к окну лестницу. Мужчина отказался ею воспользоваться и начал еще более агрессивно себя вести и негативно реагировал на все попытки, когда по ней пытались к нему подняться, будь то медики, спасатели или полицейские.

После трех часов общения патрульным Максиму Олейнику, Николаю Задорижному и Олегу Коношуку удалось успокоить мужчину и уговорить спуститься по лестнице на землю.

Напомним, в Киеве полицейский спас мужчину, который упал на рельсы на станции метро "Черниговская".

Ранее сообщалось, что на Волыни патрульные спасли от суицида ветерана АТО. Инцидент произошел на улице Кравчука в Луцке.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки. Бордер-колли застрял на отвесной круче и сам спуститься не мог. На помощь отправили пожарных. Чтобы снять пса с 15-метровой высоты, спасателю пришлось спускаться вниз на тросе, а затем вместе с четвероногим путешественником медленно подниматься вверх. На ошейнике у собаки был телефон хозяина, и вскоре после спасения друзья воссоединились.

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