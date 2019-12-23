Стрельба в Гидропарке: раненый мужчина умер

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Правоохранители разыскивают мужчину, который устроил стрельбу в Гидропарке 23 декабря. Как стало известно, раненый мужчина – киевлянин. В результате огнестрельного ранения он погиб на месте происшествия, сообщили в полиции Киева.

Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

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Ранее на проспекте Курбаса в Киеве (Никольская Борщаговка в Святошинском районе столицы) едва удалось избежать непоправимого, когда мужчина из травматического пистолета обстрелял двоих оппонентов.

Напомним, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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