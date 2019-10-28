Стрельба в Княжичах: перед нападением мужчине сожгли машину

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Правоохранители задержали организатора и исполнителей заказного убийства в Княжичах – иностранца и его помощника. Напомним, 21 октября в столичном регионе злоумышленники обстреляли автомобиль, перед этим устроив ДТП, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Установлено, что злоумышленники, которые ждали свою жертву в засаде, осуществили около 9 прицельных выстрелов из пистолета "ТТ". Полицейские Киевщины также выяснили, что задержанные причастны к поджогу автомобиля потерпевшего, который ранее произошел в столице.

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Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим. Исполнитель – 41-летний гражданин России, который временно проживал на территории Вышгородского района. У него во время обыска обнаружили и изъяли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасных ствола.

Соучастник – 34-летний житель города Кривой Рог, который добровольно согласился принять участие в убийстве. На месте преступления работники полиции в тайнике нашли патроны и обрез охотничьего ружья, из которого должен был стрелять "помощник" основного стрелка.

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Мужчины после совершения преступления по разработанному плану организатора разъехались по разным городам страны – Винница, Киев и Кривой Рог.

Организатору суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Сейчас продолжается досудебное расследование, фигуранты сотрудничают со следствием и дают показания.

Ранее в Киеве задержали четверых мужчин с оружием и гранатами, которые вечером 12 октября устроили стрельбу в Голосеевском районе столицы и скрылись с места. На улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области – 1961, 1974, 1986, 1994 года рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

Видео: Киев Оперативный

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