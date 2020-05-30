Суд продолжает избирать меру пресечения броварским стрелкам: что известно

Шестеро подозреваемых останутся под стражей без права внесения залога

По состоянию на 22:00 субботы, 30 мая, суд избрал меру пресечения шестерым подозреваемым в массовой стрельбе в Броварах, оставив их под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление – единственный путь к справедливости", – написал он в Twitter.

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Напомним, утром 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы.

Участникам перестрелки инкриминируют покушение на убийство. Среди пострадавших оказались три человека, двое изних попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Также ранее сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.

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Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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