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Тигров, брошенных на Жуковом острове, увезли из Киева в новые дома (фото и видео)

10 января, 11:54

Животные будут находиться в Киевской и Харьковской областях

Фото: facebook.com/evinform

Фото: facebook.com/evinform

Шестерых тигров, которых обнаружили перед Новым годом в клетках на Жуковом острове, полицейские и зоозащитники с согласия собственника транспортировали в организации по содержанию диких животных. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

После того, как тигров нашли брошенными в вольерах, полиция начала расследование по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Также было установлено, что по адресу, где нашли животных, зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

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По данным полиции, 8 января на острове был проведен дополнительный осмотр, в ходе которого с согласия хозяина его представитель передал шесть тигров на содержание трем спецучреждениям Киевской и Харьковской областей.

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Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, полицейские территориального подразделения, сотрудники полка полиции особого назначения №2 совместно с нарядом патрульной полиции обеспечивали безопасность граждан, специалистов профильных учреждений, которые приехали за тиграми, волонтеров и журналистов. Кроме того, копы проверили новые условия содержания тигров. Согласно нормам законодательства, животные находятся на карантине, во время которого ветеринары установят общее состояние здоровья каждого из них.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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Киев тигры спасение животных

Источник: Сегодня

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