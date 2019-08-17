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Трое мужчин устроили стрельбу в одном из пабов Киев: фото и видео

Сегодня, 08:17

В результате ЧП никто не пострадал, а для дебоширов вызвали копов и медиков

После того как в Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковой автомобиль, в столице произошло новое ЧП со стрельбой. Как сообщает "Информатор", близ Лыбедской площади в одном из пабов трое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош, один из них выстрелил внутри переполненного людьми помещения.

Отмечается, что пистолет, из которого стрелял мужчина, был стартовым. В результате инцидента никто не пострадал, на место вызвали копов. Когда хулиганов вывели из помещения на улицу, они валились с ног, а у одного из них изо рта шла пена, поэтому также вызывали медиков. При этом "стрелок" также пытался забрызгать полицейских из газового баллончика.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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Киев стрельба паб

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