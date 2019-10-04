Тройное ДТП на Северном мосту в Киеве парализовало движение транспорта: видео

На данный момент движение в сторону Троещины значительно усложнено

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве на Северном мосту произошло тройное ДТП. Об этом во второй половине дня в пятницу, 4 октября, сообщается в паблике "Киев Оперативный".

По данным пользователей паблика, вследствие аварии в сторону движение очень усложнено движение транспорта.

При этом, по данным сервиса Google Maps, на мосту произошло не одно ДТП, а два.

Реклама

Скриншот

Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама