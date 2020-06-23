"У них ничего не осталось, но они живы": история семьи из взорвавшегося дома на Позняках

Стала известна история еще одной семьи, которая спаслась во время взрыва дома на улице Саломеи Крушельницкой в столице.

"Незадолго до взрыва одна из семей решила отвезти дочку к бабушке, соответственно, собрались и поехали. Если бы они остались дома, то сложно даже сказать, какая участь их ожидала бы – их квартира одна из тех, которые разрушены полностью. У них, как и многих других, ничего не осталось, но они остались живы", – рассказала нам жительница соседнего дома.

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Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин – спасатели достали их из-под завалов. Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на данный момент под завалами дома погибших больше нет.

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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