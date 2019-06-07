Убийство копами ребенка под Киевом: один из подозреваемых трижды избегал ротации на Донбасс

Глава Нацполиции Сергей Князев уточнил, что в последний раз коп принес больничный на дату выезда в зону ООС

Сергей Князев. Фото: Нацполиция.

Один из полицейских, который подозревается в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, трижды избегал ротации на службу на Донбассе. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Радио Свобода".

По его словам, те правоохранители, которые не прошли переаттестацию и восстановились на работе через суд, должны были отправиться в зону проведения ООС на Донбассе по ротации. Князев уточнил, что один из подозреваемых полицейских возобновился на службе в правоохранительных органах, однако избежал отправки на Восток, хотя его туда направляли.

"Один из этих негодяев почему-то избежал трижды ротационного направления на Восток", – сказал Князев, добавив, что в мае этого года ему в очередной раз "предложили ехать".

"Он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданный в той же районной больнице, где умер ребенок", – заявил Князев.

Напомним, что один из подозреваемых - Владимир Петровец – был уволен из правоохранительных органов в 2015 году в ходе реформы МВД, но позднее он стал командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. Через два года он вернулся к работе на дорогах Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года Петровец перешел на работу в сектор превенции водной полиции Переяслава-Хмельницкого. Второй подозреваемый – Иван Приходько, который в 2016 году был уволен из полиции за несоответствие, а позднее – восстановлен решением Окружного админсуда Киева.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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