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Убийство ребенка под Киевом: подозреваемые копы уволены

5 июня, 22:17

Теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве

Подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец. Фото: РБК-Украина
Подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец. Фото: РБК-Украина.

Двоих полицейских, подозреваемых в причастности к убийству ребенка из Переяслав-Хмельницкого уволили со службы. Об этом в среду, 5 июня, "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что речь идет о Иване Приходько и Владимире Петровце.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", – сказал Тракало.

Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в преобразованной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", – отметил Тракало.

Спикер Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.

Ранее в ГБР рассказали первые результаты расследования. Труба пообещал передать дело в суд в кратчайшие сроки.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, ребенок, приходько, стрельба, застрелили, полицейские

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