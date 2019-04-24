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Убийство с одного удара в киевском супермаркете: полиция задержала подозреваемого

Сегодня, 13:03

Подозреваемый был задержан сегодня утром, ему 35 лет

Скриншот с видео
Скриншот с видео.

Столичные полицейские задержали мужчину, который во время конфликта в супермаркете на Оболони ударил своего оппонента в голову, после чего тот упал и потерял сознания, а затем скончался уже у себя дома.

Напомним, ЧП произошло 4 апреля и полицейским понадобился 21 день, чтобы найти злоумышленника.

"Подозреваемый был задержан сегодня утром. Это киевлянин 1984 года рождения. Он проживал недалеко от места, где произошел конфликт со смертельным исходом, на Оболони. Задержанный ранее не был судим", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева. 

Там не раскрывают секретов того, как им удалось задержать подозреваемого.

"Это совместная работа оперативников и следователей Оболонского района, она дала результат, и они установили личность подозреваемого. Он, кстати, сопротивления не оказывал. В содеянном сознался, пояснив что у него произошел конфликт с пьяным мужчиной в супермаркете. Он не удержался и в эмоциональном порыве нанес удар. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы", – рассказали в полиции. 

Кстати, в супермаркете мужчина купил пиццу и после избиения человека оставил ее на кассе, быстро уходя из магазина. Полицейским задержанный сказал, что он не знал о смерти своего оппонента и все это время спокойно жил и ни от кого не скрывался.


Ранее сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.

Напомним, что в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина.


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Тег Киев, убийство, задержание

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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