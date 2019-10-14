Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Убийство у мужчины в Киеве: стали известны детали преступления

14 октября, 02:12

Двое мужчин кавказской внешности совершили пять выстрелов и ранили человека у остановки трамваев, по улице Дегтяревской

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал имя мужчины, которого застрелили в воскресенье в Киеве.

Об этом экс-депутат написал в своем фейсбуке.

"Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", – написал Мосийчук.

Также детали преступления сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

Реклама

"Двое мужчин кавказской внешности совершили пять выстрелов и ранили человека у остановки трамваев, по улице Дегтяревской. В следствии стрельбы раненый погиб в больнице, спустя час после происшествия. После чего преступники скрылись на черном Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в сторону станции метро "Лукьяновская". Номера зарегистрированы на Daewoo Lanos. Злоумышленники вооружены. Полиция ввела оперативный план "Сирена". Из возможных особых примет, у авто могут быть диски в форме звезд", – сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, от полученных травм он скончался в больнице.

Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале задержали жителя Черновицкой области, подозреваемого в убийстве своей матери и младшей сестры. Юноша, чтобы замести следы, покинул Буковину и отравился в столицу. Полиция разыскивала 20-летнего уроженца города Кицмань с 3 октября.После задержания он сразу же признался в совершении двойного убийства. Во время личного обыска у него изъяли нож.

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце, во дворе, где проживала семья.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев убийство стрельба мужчина сирена мосийчук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расправа прямо на свадьбе: На одного
Расправа прямо на свадьбе: На одного "вора в законе" в Украине стало меньшеПроисшествия
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видеоПроисшествия
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)Происшествия
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машин
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машинПроисшествия
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видео
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видеоПроисшествия
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)Происшествия

Новости партнеров

Loading...