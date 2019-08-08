Преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась: статистика ГПУ

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В Украине существенно снизилось общее число преступлений, но при этом увеличилось количество особо тяжких, за которые предусмотрены тюремные сроки вплоть до пожизненного.

Такую статистику за первое полугодие обнародовала Генпрокуратура. По данным ведомства, стало меньше угонов авто, краж и разбоев, но выросло число убийств, изнасилований, мошенничеств, фактов торговли людьми и наркопреступлений.

Чтобы снизить уровень преступности, МВД приняло решение с 1 августа усилить патрулирование городов нацгвардейцами. У них есть право проверять документы и проводить поверхностный осмотр, останавливать транспорт. По данным Нацгвардии, на патрулирование отправлены 2000 бойцов, около 100 единиц техники и 100 служебных собак. Наибольший всплеск, по наблюдениям опрошенных "Сегодня" полицейских, произошел по ложным минированиям и мошенничеству, в частности в интернете.

Атака в соцсетях

Бывают случаи, когда жертвы самостоятельно наказывают аферистов.

"В соцсети я увидела заманчивое предложение от предпринимательницы, которая торговала якобы фабричной обувью. Цена на понравившиеся ботиночки была почти на 1000 грн ниже, чем в магазине. Я сделала 100% предоплаты, заплатив 1495 грн, но обувь не получила даже спустя два месяца. Продавец перестала брать трубку и отвечать на мои сообщения, — рассказала нам киевлянка Татьяна Николаенко. — Просто так расставаться со своими деньгами я не собиралась, поэтому для начала написала заявление в киберполицию. Затем начала публиковать в соцсети посты-предупреждения о том, что данная компания — мошенники. За продвижение в интернете такой информации я потратила 600 гривен, но не пожалела. Я все-таки "додавила" мошенников, и после сотен угроз в мой адрес, после того, как они потеряли несколько тысяч подписчиков, те мне вернули деньги. Теперь они просят меня удалить компромат из соцсети, на что я им ответила, что думать буду, как и они, — два месяца".

Разные данные

По убийствам у полицейских и прокуратуры данные кардинально разные. По статистике ГПУ, за последние годы число убийств растет. Однако глава Нацполиции Сергей Князев в интервью газете "Сегодня" говорил, что тенденция иная. И объяснял, откуда расхождения.

"Цифры, которые приводит ГПУ, включают и тех, кто подвергся насильственной смерти, и тех, кто скоропостижно скончался в условиях неочевидности, при невыясненных обстоятельствах, и без вести пропавших — ушел человек и не вернулся, — объясняет Князев. — Со временем многое проясняется и, соответственно, квалифицируется уже по-другому. Исчезнувшие находятся. Или мы их разыскиваем. Либо после вскрытия оказывается, что неожиданно умерший перед этим долго болел... А оформленные ранее данные статистики уже вошли в отчеты. Туда же, кстати, включались потери в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Потом в эти сведения были внесены коррективы. И теперь такие потери условно обозначаются, как "Смерть на войне". За 2018-й год нами было зарегистрировано 1508 умышленных убийств. Это меньше, чем в предыдущие годы. Насильственная преступность идет на спад".

Взятки и ток

Растут суммы, на которые замахиваются взяточники, хотя общее количество взяток снижается. На днях был пойман директор одной из госструктур, подозреваемый в крупнейшей с начала года взятке — 32 млн 500 тыс. грн. Деньги он потребовал за содействие в приватизации.

Не дремлют и те, кто пытается сэкономить на мелочах, нарушая закон у себя дома. За первое полугодие силовики выявили 49 фактов воровства электрической и тепловой энергии. Для сравнения — за первое полугодие прошлого года таких "умельцев" правоохранители разоблачили 42.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов. Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ.

Также в период отпусков активизировались отпускные аферисты. Например, они продают фейковые путевки на элитные курорты: турагентство обмануло украинцев на 4 млн гривен. Офис фирмы находился в спальном районе, там сейчас работают другие арендаторы.

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