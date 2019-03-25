Ударили по голове 13 раз: появились детали убийства таксиста под Киевом
Злоумышленник убил таксиста с целью наживы, чтобы завладеть его автомобилем
В полиции сообщили новые детали жестокого убийства таксиста в селе в Яготинском районе Киевской области, тело которого сожгли и замотали в ковер.
Напомним, что накануне полиция задержала мужчину, подозреваемого в этом чудовищном убийстве. Ним оказался гражданин Республики Беларусь, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество. В последнее время он проживал в Киеве.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения сердца и легких, внутричерепной травмы: было выявлено 13 ударов по голове тупым предметом.
Там, где обнаружили тело 36-летнего жителя Васильковского района, провели подворный обход села и близлежащих населенных пунктов. Проверили записи с камер видеонаблюдения "Безопасный город" и "Рубеж" на территории столицы и области. Поминутно восстановили маршрут, по которому двигался водитель такси, места его остановки.
По данным полиции, подозреваемый в убийстве разыскивался Интерполом. Он признался, что совершил убийство таксиста с целью наживы, чтобы завладеть его автомобилем, а затем продать его на запчасти. Убил жесткого, а затем поджег, чтобы уничтожить следы преступления.
Сейчас изверг находится в СИЗО. Ему объявлено подозрение в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству Украины его ждет пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
Также мы писали, что в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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