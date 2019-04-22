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Угон полицейского авто в Киеве: появились новые подробности ЧП

Сегодня, 12:23

В сети появились кадры угона полицейского авто и погони за ним

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua.

В сети появилось видео погони за полицейским Toyota Prius, который на Майдане Независимости в центре Киева угнал неизвестный мужчина, сбив при этом патрульную.

На видео видно, как угнанный Prius сбивает правоохранителя, цепляет еще одну машину возле Майдана и пытается скрыться, проезжая по центральным улицам. 

Напомним, что ранее мы подробно сообщали обстоятельства инцидента. Так, накануне около полуночи экипаж патрульной полиции прибыл на вызов по хулиганству на перекресток улиц Крещатик и Михайловской, где буянила нетрезвая компания. Когда патрульные вышли из машины и начали устанавливать подробности инцидента, к авто подбежал неизвестный, сел за руль и, резко нажав на педаль газа, сбил патрульную, после чего угнал машину.

После преследования машину заблокировали и остановили на Железнодорожном шоссе, 7. Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, СГМ. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

При этом добавим, что, по данным "Информатор", журналисты которого также прибыли на место ЧП на Майдане, еще один неизвестный угнал уже автомобиль журналистов, чтобы догнать угнанный полицейский Toyota Prius.

Как сообщалось ранее, не так давно внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


Также мы писали, что в Киеве на Привокзальной бензовоз насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте.

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Тег Киев, нападение, угон, патрульная полиция

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