Ушла из дома и не вернулась: в Киеве пропала 15-летняя девочка

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Столичные правоохранители сообщают о розыске 15-летней Анны Кинзерской, которая 28 ноября ушла из дома и не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, у девочки среднее телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза, овальное лицо. Была одета в темно-коричневую куртку, голубые джинсы, серые ботинки, черную шапку и шарф.

Не так давно в столице правоохранители разыскали 17-летнюю девушку, которая из-за конфликта с родителями ушла из дома. Сообщалось, что несовершеннолетняя неделю ночевала в подъездах, так как мать запрещала ей курить.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танц и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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