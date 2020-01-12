В Борисполе авто патрульной полиции насмерть сбило мужчину: новые подробности

Авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на задание

Фото: kv.npu.gov.ua

В Борисполе Киевской области патрульный автомобиль насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативная группа сообщила о трагедии работникам Государственного бюро расследований.

Также установлено, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания.

"На месте происшествия водитель-полицейский сразу был освидетельствован на состояние опьянения", – отметили в полиции.

Тело потерпевшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Отметим, что это – далеко не первое ДТП с участием полицейского за последнее время. Не так давно в Кропивницком работник полиции сбил пешехода. В то время коп находился вне службы.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости . На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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