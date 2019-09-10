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В центре Киева грузовик ушел под землю – фото

10 сентября, 20:41

ЧП произошло на Лютеранской улице

Фото: Валентина Рубан

Фото: Валентина Рубан

В Киеве 10 сентября под вечер произошло ЧП на Печерске. На Лютеранской улице большая фура оказалась в яме, которая образовалась под брусчаткой.

Фотографии с месте происшествия в соцсетях опубликовала местная жительница.

"Грузовик провалился левым колесом. Образовалась огромная яма! Готовьтесь: не будет воды!", – пишет в группе "Печерский район" в Facebook Валентина Рубан.

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Фото: Валентина Рубан.

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По ее словам, возможно, что грузовик "вписался" в тротуар и колесом провалился уже в разрытую яму. Также вероятно, что на момент аварии в него был загружен песок.

Ранее в Киеве утром в четверг, 22 августа, "Газель" провалилась в яму на асфальте на проспекте Правды.

Ранее сообщалось, что на Демиевской площади, под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского, под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. Инцидент произошел 1 апреля. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

Также новости "Сегодня" писали, что в Соломенском районе столицы маршрутный автобус №69 провалился в яму на улице Василия Липковского и застрял в ней. Также автобусы постоянно застревают в ямах на дороге по улице Елизаветы Чавдар. В КГГА объяснили проблему тем, что в плохом состоянии дороги виноваты застройщики, которые не выполнили свои обязательства и проезжую часть не достроили.

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Киев ДТП провалился грузовик печерск лютеранская

Источник: Сегодня

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